Vejlefans spiller drømmekamp - mod Vejle

Det begyndte med en badeferie. Tirsdag aften kulminerer et fabelagtigt fodboldeventyr med et historisk "lokalopgør" på Vejle Stadion.

- For ni år siden var vi en håndfuld gutter på Mallorca. Vi var alle flyttet fra Vejle til Aarhus for at studere, og vi kom til at snakke om, at det kunne være fedt at spille noget fodbold sammen. Så da vi kom hjem, ringede vi til venner og bekendte fra Vejle-området, og så lavede vi et lukket hold, fortæller Mathias Balleby Carlsen.

Vi skal møde Vejle!

Han er holdleder for TST Fodbold med base i Tilst, og han er ekspert i oprykningsfester. Det lukkede hold har aldrig set sig tilbage og ligger nu i Jyllandsserien. Men den helt store kamp er i aften, hvor de, af alle hold, skal møde superligaholdet Vejle Boldklub.