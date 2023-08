Den tid er dog også forbi nu, da han fredag spillede sin sidste fodboldkamp. Det skete mod et udvalgt hold fra Højer IF, der fejrede sit 100-årsjubilæum.

- I min alder må jeg erkende, at det kun går en vej (med kroppen, red.). Det er også derfor, jeg har valgt at stoppe nu. Man skal stoppe, mens legen er god, og jeg har nydt det og kommer til at savne det, siger han.



John Sivebæk nåede at spille 87 A-landskampe og omtrent samme antal kampe på oldboys-landsholdet.