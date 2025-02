Vejlenser hvidvaskede mink-millioner

Søren Sørensen vil hellere give kunderne en god pris og noget, de bliver glade for end at fyre penge af på reklamer.

I 2022 omsatte danske reklamevirksomheder for lidt over 19 mia. kr. ifølge Danmarks Statistik. Men de får ikke en eneste krone af Søren Sørensen. Igennem 50 år han drevet et autoværksted lidt udenfor Grindsted med sin kone Elna og gør det stadig den dag i dag som 77-årig. Udover et par linjer i avisen, da de begyndte i 1974 - og et lille skilt ved vejen - har han ikke gjort noget for at reklamere for sin virksomhed, siden den dag han begyndte.

Man skal prøve at sætte sig i kundens stol, og så give dem noget, man selv ville blive glad for. Søren Sørensen, Mekaniker

I en verden, hvor der kæmpes om vores opmærksomhed og tid bruger han hverken sociale medier, han har ikke sin egen hjemmeside eller en annonce i avisen. Det var nemlig et løfte gav sig selv, samtidig med at han ikke ønskede at ansætte nogen. - Mange har ringet og sagt, at vi ikke kan drive virksomhed uden en hjemmeside, men det har vi ikke. Jeg tænkte, at hvis jeg kan lave noget, folk bliver glade for, så må jeg kunne overleve på det, siger han.

Et lille skilt ved landevejen og et par linjer i avisen i 1974. Det er, hvad Søren Sørensen har gjort for at reklamere for sig selv. Foto: Frank Blauenfeldt

På trods af den beskedne indsats for at gøre opmærksom på sig selv, er det alligevel lykkedes ham at holde forretningen kørende. Bevares, Søren Sørensen fortæller, at indtjeningen ikke er på størrelse med større virksomheder, men nok til at han, Elna og deres tre børn har haft et godt liv. En Cadillac fra Køge Hvis man besøger Søren i værkstedet, kan han fortælle anekdoter og historier herfra og til månen. Han snakker med folk, der kommer ind og lærer dem at kende.

Ved siden af står Elna og peger i forskellige retninger, mens hun fortæller om de mennesker, deres børn, svigerforældre og så videre, der alle kommer til Søren og Elna for at få lavet deres bil. - Nogen af dem, der kommer her, er tredje generation, så det giver jo noget, når de fortæller videre om os i familien, siger Søren Sørensen.

Elna Sørensen står for alt papirarbejdet. Hun har en Facebook-profil, men det er ikke for at gøre reklame for virksomheden. Foto: Frank Blauenfeldt

Engang havde ordet om dem spredt sig til Køge, hvor en mand med en gammel Cadillac kørte til Grindsted for at få lavet den ved Søren. Han havde hørt, at det var et godt sted. - Man skal prøve at sætte sig i kundens stol, og så give dem noget, man selv ville blive glad for. Hvis man gør det ordentligt, og giver dem en god forklaring, så kan de jo godt forstå det, siger han.

Søren Sørensen har drevet autoværksted i 50 år. Han svorede til ikke at reklamere for sin virksomhed, men tiltrække kunder ved at behandle folk ordentligt og udføre et stykke arbejde, som han selv ville være glad for. Foto: Frank Blauenfeldt

I stedet for reklameudgifter har Søren og Elna Sørensen tænkt, at de bedre kunne give lidt rabat til kunder i nød. - Det helt grundlæggende er, at du skal behandle andre, som du selv gerne vil behandles, siger Elna Sørensen. Har altid haft kunder på venteliste Når der er travlt, er de i gang fra syv om morgenen til klokken 18-19, fortæller Søren. Tempoet var højere engang, og han har altid haft så travlt, at han har måttet henvise nogle til ventelisten. - Det nytter ikke noget at lave en lang række med kunder, og så kan man ikke holde sit ord, så vi har måttet sige nej til en del gennem årene, siger han.

Han har brudt sit ene løfte, da han i perioder har haft lærlinge, men nu er alderen ikke til at tage flere ind. Han får i stedet hjælp af sin første lærling, der hjælper til nogle timer i ugen. Selvom Søren Sørensen er 77 år gammel, holder han sig frisk ved at holde sig i gang og påtænker at blive ved så længe, han kan.

Elna og Søren Sørensen har aldrig villet være dem, der råbte højest for at gøre opmærksom på dem selv. Foto: Frank Blauenfeldt