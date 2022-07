Vejlenser ny verdensmester efter svømmetriumf i USA

Størst af alt gav tiden ham dog titlen som verdensmester i disciplinen konkurrencelivredning ved World Games - en international sportsbegivenhed for sportsgrene der ikke indgår i de olympiske lege.

Store forventninger

Den unge svømmer fra Vejle Svømmeklub vandt i september sidste år EM-guld i samme disciplin - 200 meter obstacle, som er en disciplin inden for konkurrencelivredning, hvor svømmeren skal passere otte forhindringer undervejs.

Andreas Hansen fortæller, at livredningssporten betyder rigtig meget for ham, og det samme gør livredning. Han har taget uddannelse inden for livredning og uddanner andre i livredning - særligt de livreddere, der arbejder ved kysterne rundt i hele Danmark.