Vejlenser udbygger føring i Formel 2

Søndag udbyggede vejlenseren sin samlede føring, da han blev nummer to i hovedløbet på Hungaroring nord for Budapest. Vesti var lidt over ni sekunder efter løbsvinderen Jack Doohan fra Australien.

Samtidig blev danskerens nærmeste konkurrent i VM-stillingen, franskmanden Theo Pourchaire, kun nummer seks.

Dermed øger Vesti forspringet fra 1 til 11 point ned til franskmanden, mens japaneren Ayumu Iwasa på tredjepladsen nu er 21 point efter danskeren.

Der resterer fire løbsweekender af sæsonen. Hver weekend består af et sprintløb og et hovedløb, og der er flest point at hente i hovedløbet, hvor løbsvinderen scorer 25 VM-point.

21-årige Vesti og resten af Formel 2-feltet kører videre på Spa-banen i Belgien i næste weekend.