Vejlenser vinder fem millioner i Lotto

Manden stod midt i et kursus, da et telefonopkald med ét forandrede hans hverdag drastisk. I den anden ende af røret kunne en medarbejder fra Danske Spil fortælle ham, at han havde vundet fem millioner kroner i Lotto.

"Først og fremmest skal vi have betalt noget gæld. Men så har vi jo stadig nogle millioner tilbage. Pengene skal ikke bare fyres af, men de skal heller ikke gemmes. Det er jo nu, at vi kan få glæde af pengene sammen med vores børn. Vi kan tage en ekstra ferie, og vi kan holde nogle ordentlige konfirmationer," forklarer han.