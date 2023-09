Vejlensere fra Aarhus spiller drømmekamp - i Vejle

Det lukkede hold blev grundlagt for ni år siden og har fejret oprykning efter oprykning. Nu ligger TST Fodbold i Jyllands-serien og har tirsdag aften sin største opgave nogensinde.

- Det er så vildt, at det er svært at beskrive. Vi sad i klubhuset og fejrede, at vi sensationelt havde slået 3. divisionsklubben Næsby ud af pokalturneringen. Så fulgte vi lodtrækningen til næste runde på en storskærm, og så råbte og skreg vi "det er Vejle, vi skal møde Vejle!", siger Mathias Balleby Carlsen.

Næsten alle spillerne på holdet har rødder i Vejle, og mange af dem er store fans af Vejle Boldklub. Tirsdag står de over for det hold, de normalt holder med.