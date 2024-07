Vejlensisk virksomhed har fyret hver tredje medarbejder efter underskud

Glutenfri pasta tilbagekaldes over hele landet - 'kasser eller returner'

Fødevarestyrelsen skriver, at Salling Group tilbagekalder to typer kikærtepasta, da de overskider det tilladte niveau for glutenindhold i produkter angivet 'glutenfri'.

Salling Group tilbagekalder de to glutenfri pastaprodukter 'SPIR Glutenfri kikærtepasta, 250g' og 'Salling Glutenfri Fusilli af kikærter, 250g'. Produktet SPIR Glutenfri kikærtepaste er solgt i Netto, mens Føtex og Bilka landet over har solgt Salling Glutenfri Fusilli af kikærter.

Produktet tilbagekaldes, da det overskredne glutenindhold kan føre til, at forbrugere med glutenintolerance kan få symptomer på intolerance, hvis de indtager produktet, skriver Fødevarestyrelsen.

Det anbefales at kassere produkterne eller at returnere dem til butikken, hvor de er købt. Har du spørgsmål til symptomer, anbefales det at tage kontakt til egen læge eller vagtlægen.