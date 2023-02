Vejlepolitiker ekskluderet af Nye Borgerlige

Det bekræfter han overfor TV SYD.



Årsagen til ekskluderingen skal ifølge Rune Bønnelykke findes i, at han har ageret illoyalt og har lavet partiskadelig virksomhed.

- Jeg er meget overrasket over beslutningen. Jeg kan simpelthen ikke genkende de beskyldninger, siger han.

Det er ingen hemmelighed, at du har været kritisk overfor den nu tidligere næstformand, Henriette Ergemann. Du er blandt andet blevet beskyldt for at sprede løgne om hende. Kan det ikke være årsagen?

- Nej, jeg kan ikke se, at det, at jeg er kritisk over for Henriette, skulle være det samme som, at jeg har ageret illoyalt og partiskadeligt, siger Rune Bønnelykke.

Han fortæller, at han fik nyheden telefonisk ved 12.30-tiden af partiets sekretariatschef, Lars Eldrup.