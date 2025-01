Vejles borgere kan takke særligt tiltag for, at det ikke gik værre nytårsdag

Af Frederikke Amalie Albrechtsen Udgivet 2. jan I samarbejde med TV 2 Nyheder

Ønsket om at slippe for uønsket opmærksomhed fylder mere i dag, når unge kvinder får lavet brystreduktioner, mener speciallæge.

- Ved du godt, at hun har Koldings største patter? Det var kommentarer som den, der fik betydning for, at 21-årige Matilde Guldahl senere endte på operationsbordet. Fyren mødte hun i Koldings gader en nat, hvor hun var på vej hjem fra en bytur. Hun gik med sin daværende kæreste i hånden, da fyren pludselig kom imod dem, og da kommentaren faldt, begyndte Matilde Guldahls i forvejen alkohol-varme kinder at brænde. Hun blev flov. Og ked af det. Men når hun nu tænker tilbage på episoden, der i dag ligger små fire år tilbage, bliver hun mest af alt vred. For kommentaren var bare én ud af mange, Matilde Guldahl gennem sine teenageår har måttet lægge ører til.

Helt fra de tidlige teenageår oplevede Matilde Guldahl, at hendes bryster fik meget opmærksomhed. Foto: Privatfoto

Flere under kniven Kommentarerne er kommet, fordi Matilde Guldahl med sin G-skål var udstyret med et brystparti, der var større end de fleste teenagepigers. - Nogle tænker måske, at det er fedt at have store bryster, men fuck, hvor har jeg ofte tænkt, at jeg ville ønske, at de ikke tiltrak så meget opmærksomhed, siger hun. Da hun første gang hørte om brystreducerende operationer fra sin mor, var hun derfor ikke i tvivl om, hvad der skulle ske.

Jeg var bare hende med brysterne Matilde Guldahl

Brysterne skulle være mindre. Den beslutning står hun ikke alene med. Fra 2018 til 2023 er antallet af brystreduktioner nemlig steget med 39 procent. I 2018 lagde 1150 kvinder sig under kniven, mens der i 2023 var 1550, der fik operationen. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og noget tyder på, at der de seneste år er kommet noget nyt på spil for de yngre kvinder, mener speciallæge i plastikkirurgi på Rigshospitalet Pia Cajsa Andersen.

Brystreduktioner i Danmark Siden 2005 er antallet af brystreduktioner i Danmark overordnet steget. I 2005 fik 1075 personer foretaget en reduktion. I 2016 gjaldt det 1165. Og i 2023 gjaldt det 1550 personer. Kilde: Sundhedsdatastyrelsen Fold ud

Kommentarerne og spørgsmålene betød, at Mathilde Guldahl altid frygtede, at brysterne var det første, alle forbandt hende med. - Jeg ved jo godt, at det ikke var alle, der snakkede om mine bryster, men det var det, jeg frygtede, siger hun. Foto: Privatfoto

Et sexobjekt Første gang, Matilde Guldahl opdagede, hvordan der blev lagt mærke til hendes bryster, var, da en håndfuld beskeder i syvende klasse tikkede ind på det sociale medie ved navn 'Askfm', hvor man kunne stille anonyme spørgsmål. Flere spurgte, om hun ikke ville sende et billede af sine bryster. Matilde Guldahl husker tydeligt, hvordan hun i dagene efter den slags beskeder rundede ryggen, når hun gik på skolen. Med håb om, at brysterne så tiltrak lidt mindre opmærksomhed. Men den strategi virkede ikke.

Boom i brystreduktioner i USA I USA er antallet af brystreduktioner steget markant over de seneste år. I 2023 fik 76.000 amerikanske kvinder en brystreduktion, der ikke var som følge af sygdom eller en del af en kønsbekræftende operation. Det er en stigning på 64 procent siden 2019. Tendensen er særligt drevet af kvinder under 30 år. (Kilder: American Society of Plastic Surgeons, The New York Times) Fold ud

Fra sine veninder hørte hun ofte, hvordan brysterne var det kendetegn, både drenge og piger i deres omgangskreds huskede hende for. - Jeg følte, at jeg var mindre værd end mine veninder, der blev husket for, at de var gode til at danse eller noget i den stil. Jeg var bare hende med brysterne, siger Matilde Guldahl. Da det tog fart med festerne i slutningen af folkeskolen, var det også stensikkert, at der altid var en fuld fyr, der skulle konstatere, at hendes bryster var større end gennemsnittets. - Jeg følte, at jeg blev gjort til et sexobjekt, uden at det var noget, jeg var interesseret i.

Allerede fra de tidlige teenageår betød Matilde Guldahl barm, at hun ofte rundede lidt i ryggen. Foto: Privatfoto

En 18-årig bedstemor Kommentarerne byggede desuden oven på hendes frustration over de tunge bryster. For med hendes spinkle statur betød to kilos barm for eksempel, at hun stort set altid sov med bh, så de tunge bryster ikke trak i huden. Rygsmerter blev normalen. Og når Matilde Guldahls mor hev hende med i undertøjsforretninger for at få finde bh'er med den rette støtte, eskalerede frustrationen ofte i tårer. For med de brede stropper og blondestof, syntes Mathilde Guldahl mest af alt, at hun lignende en "bedstemor". - Jeg drømte bare om at kunne danse rundt i en tube-top ligesom mine veninder, siger Matilde Guldahl.

Martilde Guldahls bryster vejede cirka et kilo hver, inden hun blev opereret. Foto: Privatfoto

Brysterne skal være mindre i dag, siger ekspert Så da Matilde Guldahl lige var fyldt 19 år, lagde hun sig på operationsbordet. For at blive godkendt til en operation i det offentlige krævede det, at Matilde Guldahl levede op til nogle specifikke fysiske krav. Men over for lægen lagde hun heller ikke skjul på, at brysterne gjorde hende ked af det. Hun var træt af at stikke ud og træt af den opmærksomhed, de tiltrak, forklarede hun.

Krav til brystreduktion For at få foretaget en brystreduktion i det offentlige, skal man leve op til en række krav. Det gælder blandt andet, at: Man skal have udtalte fysiske gener – såsom smerter i nakken, skuldrene eller ryggen eller hudinfektioner under brysterne på grund af fugtgener

Man skal have et BMI på maks 25

Man skal være 18 år gammel

Reduktionen skal gerne være minimum 400 gram per bryst Kilde: Sundhed.dk Fold ud

Og den motivation står hun langt fra alene med, mener speciallæge i plastikkirurgi på Rigshospitalet Pia Cajsa Andersen. Hun har de seneste år bemærket en klar forandring i særligt unge kvinders motivation for at få lavet en brystreduktion. - Før var det meget de fysiske gener, der fyldte, men i dag er det også i høj grad den psykiske belastning. De føler, at deres barm dikterer, hvordan de bliver mødt, og hvordan de kan klæde sig, siger hun. Hun oplever desuden, at de yngre kvinder efterspørger et væsentlig mindre bryst, end de gjorde før i tiden. Det er ofte en A-, B- eller C-skål, der hitter. På privathospitalet AK Nygart – der har oplevet en markant stigning i antallet af brystreduktioner de seneste år – genkender plastikkirurg Jesper Trillingsgaard samme nye motivation hos de yngre kvinder. Han oplever, at de gerne vil passe ind i et ret smalt kropsideal.

På sociale medier deler en del unge kvinder deres erfaringer med brystreduktioner. Det samme har Matilde Guldahl gjort, og her har hun mødt mange andre unge kvinder, der delte hendes frustration over de store bryster. Foto: Privatfoto

Mange føler sig nødsaget til plastikkirurgi Det undrer ikke etnolog Julie Bønnelycke, der forsker i sundhed, kultur og krop ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. For på trods af, at vi som samfund generelt er blevet mere opmærksomme på sexisme, forholder vi os mere til hinandens kroppe end nogensinde før, mener hun. - Med sociale medier har vi fået et langt større grundlag for at sammenligne os med hinanden og like og kommentere på hinandens kroppe, siger Julie Bønnelycke. Samtidig ændrer idealerne sig hurtigt fra ballettynd til fitnesspumpet, og balancen vil altid være noget nær umulig at ramme, mener hun. - Du skal som kvinde gerne have lidt bryster, men ikke for meget, og du skal gerne være lidt muskuløs, men endelig ikke for meget. Derfor føler langt flere sig nødsaget til at ty til avanceret plastikkirurgi eller en hurtig omgang fillers, mener Julie Bønnelycke.

Boom i kosmetiske behandlinger og plastikkirurgi På syv år er antallet af kosmetiske behandlingssteder – der for eksempel laver fillers eller hårfjerninger – mere end fordoblet. Siden 2005 er der sket en stigning på 645 procent i antallet af kvinder, der får foretaget et brystløft. I 2005 lagde 190 kvinder sig under kniven, og i 2023 var det tal steget til 1415. Samme tendens gør sig gældende for brystforstørrende operationer, som er den mest udbredte brystoperation i Danmark. I 2005 fik 405 kvinder lavet en brystforstørrende operation, og i 2023 var tallet steget til 2700. 2005 lagde 190 personer sig under kniven for at få løftet barmen. I 2023 var det tal steget til 1415. (Kilde: Sundhedsdatastyrrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed.) Fold ud

På sportsbar helt uden bh 21-årige Mathilde Guldahl er i dag ovenud lykkelig for at være gået et par bh-størrelser ned. Men det ærgrer hende alligevel, at hun måtte af med brysterne for at slippe for opmærksomheden. - Jeg gad da virkelig godt at vide, om jeg havde haft det samme behov, hvis jeg ikke hele tiden havde skulle høre for mine bryster. Det havde jeg nok ikke, siger Matilde Guldahl. Hun håber derfor, at folk vil blive bedre til at tænke sig om, før de kommenterer på hinandens kroppe. Faktisk har hun efter operationen opsat en regel for sig selv. Hun må gerne rose en fin bluse eller flot frisure eller sige, at nogen har noget mellem tænderne. Men hun må aldrig kommentere noget, folk ikke bare uden videre kan lave om på. Såsom deres barm.

21-årige Matilde Guldahl fik sin menstruation som niårig og begyndte samtidig at udvikle bryster. Foto: Privatfoto