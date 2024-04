Vesti fra Vejle scorer ekstra Formel 1-tjans

Det afslører den 22-årige vejlenser i forbindelse med weekendens grandprix i Shanghai.

- Som en del af den aftale, Mercedes har med McLaren, kan jeg også fungere som reservekører for dem (McLaren, red.). Så bliver en af deres kørere syge, har de også mulighed for at sætte mig i bilen, fortæller Vesti til Viaplay.

Oftest er en kører kun reserve for et enkelt hold. Dels er alle holdene i feltet rivaler, og dels er bilerne bygget forskelligt. Reservekøreren skal have detaljeret kendskab til den bil, han potentielt med kort varsel skal tage plads i.

Her spiller en samarbejdsaftale mellem Mercedes og McLaren ind og kommer Vesti og hans drømme om at få chancen i Formel 1 til gode.

- Jeg kender Mercedes-motoren rigtig godt og ved, hvordan man skal håndtere den. Og hvordan man bruger rattet og knapperne. Det gør det ret let at være reservekører hos et andet team, der har Mercedes-motor.



Indtil videre har det danske racertalent kun fået lov til at køre test i Mercedes-bilen.