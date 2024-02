Det er en glædelig nyhed for Vesti, hvis han skal optimere sine chancer for at få et fast sæde i motorsportens kongeklasse i fremtiden.

Det mener i hvert fald Jens Winther Junior, der er TV 2 Sports motorsportsekspert.

- Det er sindssygt positivt, at Vesti stadig er inde i billedet. Den her nyhed betyder ikke nødvendigvis, at han kommer til at køre, men sandsynligheden er klart større, nu hvor han er udnævnt som reserve, siger Jens Winther til mediet.