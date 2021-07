Veterantoget er tilbage på skinner: - Det er en rigtig dejlig dag

Det var også en særlig oplevelse for Danny Herlev Aagaard fra Vejle, der i anledning af sin fødselsdag slæbte sine børn med i Veterantoget.

- Jeg synes, det er en super oplevelse, og jeg er vild med de her kupéer. Det er jo noget helt andet end et offentligt tog i dag, siger han.

Men det er ikke kun fødselaren, der er begejstret over Veterantoget.

- Børnene synes jo også, at det er en fed oplevelse.



Båret af frivillige

Henrik Cordtz er bare én af de godt 30-40 frivillige, der mødes i Lunderskov for at pusle om stort og småt på Veterantoget.

Materiellet er helt tilbage fra 1910 og 1920, ja sågar fra 1898. Det er fortællingen om kulturarv, og om at man stadig kan vedligeholde det og få det til at køre, der er sjove ved Veterantoget.

- Det er jo et stort arbejde, som mange af vores frivillige og dygtige folk går og laver nede i Lunderskov. Så det er altid rart at komme ud og vise det og glæde andre mennesker med kørsel i et veterantog, fortæller han.