Viborg udsætter Vejles oprykningsfest med sen scoring

Vejle stod med superligabilletten i hånden fredag aften.

Den jyske traditionsklub vandt 2-0 over Vendsyssel og kunne dermed sikre oprykning, hvis Viborg tabte til Fremad Amager.

Det så længe ud til at ske, men en sen 2-2-udligning gjorde, at Viborg fik point med fra Amager, og dermed er Vejles oprykningsfest indtil videre udskudt.

Meget skal dog gå galt, hvis ikke Vejle skal vende tilbage til Superligaen, et år efter klubben rykkede ud af selv samme.

Vejle er ni point foran Viborg med tre runder tilbage og skal derfor kun skrabe et enkelt point sammen i de sidste kampe.

Det kan ske allerede tirsdag mod Nykøbing FC.

Viborg derimod skal ikke blot indhente ni point på Vejle, men også en målforskel på 13 for at kunne ende øverst i tabellen og rykke op som det eneste hold i denne sæson.

Vejle og Viborg skulle have været i aktion samtidig fredag aften, men tung trafik forsinkede sidstnævntes ankomst på Amager, så kampen blev udsat med en halv time.

I Hjørring pressede Vejle hjemmeholdet fra kampens start fredag, men gæsterne skulle fem minutter ind i anden halvleg, før der blev prikket hul på målbylden.

Her headede den finske midterforsvarer Juhani Ojala bolden i Vendsyssel-målet efter et hjørnespark.

Med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid blev det også 2-0 ved Wahid Faghir. Så begyndte det for alvor at lugte af Superliga for Vejle.

Resultatet bestod uden det store slinger i valsen fra Vejle, der dermed gjorde sit for sikre oprykningen allerede fredag.

I det forsinkede opgør på Amager kom hjemmeholdet foran, da Reda Rabei med en perle af et direkte frispark gjorde det til 1-0 efter 12 minutters spil.

Lidt over ti minutter senere fik Viborg dog udlignet efter et mål af Tobias Bech, og så var der igen liv i jydernes håb om at udsætte Vejles oprykningsfest.

Kort inde i anden halvleg kom Viborg så bagud igen.

Formstærke Kristoffer Munksgaard trykkede af fra distancen. Et skud, som Viborg-målmand Brandon Austin ikke kunne holde fast i og som derfor røg i mål.

Kort efter målet blev Vejles sejr i Hjørring en realitet, og så havde Viborg ryggen mod muren i den sidste halve time.

Men trods det store pres lykkedes det at udligne, da hollandske Lars Kramer headede et frispark i kassen med få minutter tilbage af den ordinære spilletid.

Viborg jagtede forgæves føringsmålet i overtiden.