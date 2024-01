Det er mere end ti år siden, at Vejles daværende viceborgmester Søren Peschardt (A) kom hjem fra et møde i New York med en kuffert med en million dollars.

Pengene kom fra Rockefeller Foundation, og Vejle fik de mange penge til at udvikle et projekt, der skal sikre byen mod oversvømmelser.

Nu bliver bydelen, med navn Ny Rosborg, snart en realitet. Det første byggeri går i gang til foråret på en af de seks holme, der skal udgøre området imellem Vejle Ådal og midtbyen.