Viceborgmester taler om politianmeldelse af borgmester

Planerne for Posthusgrunden i Vejle har igennem flere år været et omdiskuteret emne. Det begyndte med et storstilet projekt med butikker, boliger og høje tårne. Sidenhen har virksomheden Nordic Property Vision A/S (NPV), der nu skal bygge på grunden, tilrettet sine planer på grund af protester fra interessenter i kommunen.

Sagen, der nu stilles spørgsmålstegn ved, drejer sig om, at byrådet i oktober 2019 besluttede, at kommunen skulle forsøge at erhverve sig grunden.

Og det er udførelsen af den opgave, som viceborgmester i Vejle Kommune, Dan Arnløv, (C), nu har bedt om en redegørelse for.

Påstanden, er ifølge viceborgmesteren, at der ikke for alvor er blevet forhandlet, og derfor har borgmesteren og kommunaldirektøren ikke udført den opgave, som de blev pålagt af byrådet, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Dan Arnløv (C) er ikke alene med sin undren, og han har opbakning fra Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og den konservative løsgænger Kim Hesel, hvilket betyder, at der nu skal laves en mere formel redegørelse i sagen, skriver avisen.

- Nu vil vi have en redegørelse, og så må vi se, om det vil føre til en tilsynsrådssag, en advokatundersøgelse eller politianmeldelse, lød det fra Dan Arnløv på onsdagens byrådsmøde.

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) udtalte efter byrådsmødet til Vejle Amts folkeblad:

- For mig virker det som om, man har tabt en politisk kamp om Posthusgrunden og nu slår til højre og venstre. Men det er åbenbart hans (Dan Arnløv, red.) reaktion, sagde borgmesteren.