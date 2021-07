Video: Toetagers hus udbrændt tæt ved Jelling

Hele natten kæmpede Trekantbrand med flammerne i et toetagers hus på Bjerregårdsvej i Hørup ved Jelling, skriver Vejle Amts Folkeblad.

I alt blev fire personer reddet ud af huset via en stige, og en af dem blev efterfølgende kørt på skadestuen for at observere for røgforgiftning.

Det er endnu uvist, hvad der var årsag til branden.



- Man undersøger i løbet af ugen, hvad der kan være årsagen. En af årsagerne kan være en teknisk installation på førstesalen, siger vagtchef Henrik Dam til Vejle Amts Folkeblad.