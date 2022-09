Vilde vejle tiltrækker nye, naturglade borgere

Lasse Hartmann Schmidt er taget på tur med sin familie til Ibæk Strand ved Vejle for at fange krabber og slappe af i det lune sensommervejr.

Familien har ikke boet ret længe i kommunen, men nyheden om at Vejle er én af de ti finalister i Miljøministeriets kampagne om at blive Danmarks Vildeste Kommune vækker begejstring.

Naturen var nemlig én af de ting, der var med til at trække familien fra Aarhus til Vejle.

- Vi har altid været glade for at være ude i naturen. Både dér, hvor vi boede før i Aarhus, men især her i Vejle. Så det er rigtig positivt, at man vil gøre mere, smiler han.