Lundhusvej i Vejle har for femte år i træk iklædt sig julebelysning fra top til tå.

Når mørket falder på allerede ved 16-tiden i disse tider, lyser himlen over Lundhusvej op i særlig grad.

Siden 2015 har beboerne på vejen, der blot ligger godt 400 meter fra motorvejen ved afkørsel Vejle C, nærmest dystet om at pynte mest op med elektrisk julelys uden for deres huse.

Attraktionen er så stor, at adskillige vejlensere lægger aftenturen forbi parcelhusvejen for at suge julestemning til sig.