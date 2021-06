Vinder af talentkonkurrence spiller på Jelling Musikfestival næste år

Mellem fem finalister blev det en gruppe fra Middelfart, der vandt Quasar 2021, der er et talentudviklingsprogram, der skal hjælpe bands og solister til tops i musikbranchen.



Navnet er Kalaset, og de kan se frem til en omfangsrig tour det næste år, der blandt andet går forbi Jelling Musikfestival.

- Kalaset er et vinderorkester med et helt enormt potentiale, som vi i Quasar glæder os til at følge. Gennem det seneste års tid har vi allerede set de unge kunstnere udvikle sig massivt gennem bl.a. forløb med mentorer fra Quasar. Hvis de fortsætter kursen, kan de blive en af Danmarks nye store indierockbands, siger projektleder på Quasar Jacob Kromann Gallop.

Normalt afholdes finalen på festivalen, men i år blev den afviklet hos Vejle Musikteater.