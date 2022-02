Vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over bro

Vejrforholdene i landsdelen har lige nu indflydelse på trafikken.

På Vejlefjordbroen frarådes det at passere med vindfølsomme køretøjer som følge af vind, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

De vurderer, at vinden aftager i løbet af formiddagen, men fortæller ikke noget om, hvornår de forventer, at det igen er forsvarligt at køre med vindfølsomme køretøjer over broen.

Det var i første omgang forventet, at blæsten ville aftage i løbet af morgenen, men efter fortsat kraftig blæst fastholder man at fraråde vindfølsomme køretøjer at bevæge sig ud på broen.