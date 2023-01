I hvert fald har Vejdirektoratet nu udstedt et varsel for Vejlefjordbroen, hvor det frarådes at køre med vindfølsomme køretøjer på grund af den kraftige vind. Præcis som det var tilfældet på Lillebæltsbroen tidligere i dag.

Vejdirektoratet forventer at vinden vil aftage sidst på aftenen, så vindfølsomme køretøjer igen kan krydse Vejlefjordbroen. Det skriver de i et opslag på Twitter.