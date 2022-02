Vindfølsomme køretøjer kan igen køre over bro

Opdateret med information om at det ikke længere frarådes vindfølsomme køretøjer at køre over Vejlefjordbroen .

Vejrforholdene i landsdelen har her til morgen haft indflydelse på trafikken.

På Vejlefjordbroen var det af flere omgange frarådet vindfølsomme køretøjer at passere Vejlefjordbroen som følge af vind. Det er nu ophævet, skriver Vejdirektoratet.