Virksomhed bag larmende solcellepark undskylder

Styringssystemet er mangelfuldt

Nu er der dog gode nyheder for støjramte borgere i Vandel som Lene Iversen og Mike Damkjær.

BeGreen, der står for solcelleparken ved Vandel, kan nu fortælle, at det er virksomhedens forventning, at støjgenerne bliver løst inden for kort tid.

Det skriver virksomhedens administrerende direktør Anders Dolmer i et skriftligt svar til TV SYD.

- Da vi via TV SYD hørte om generne, iværksatte vi straks nogle midlertidige foranstaltninger, som gerne skulle have reduceret problemet betydeligt og med forventning om, at det i denne uge endeligt bliver løst, således anlægget efterfølgende kører som forventet og planlagt, skriver han.