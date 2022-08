Visti og de andre racerkører måtte væbne sig med tålmodighed - Munkebjerg Hillclimb ramt af aktion

- En nabo til løbet valgte at blokere vejen med både bil og anhænger under hastighedsprøverne. Vi prøvede at få ham til at flytte sin bil, men til sidst måtte vi bede politiet om at komme, og først der ville han fjerne bil og anhænger, fortæller Michael Eisenberg, der er kommunikationschef ved Munkebjerg Hillclimb.



Ifølge Michael Eisenberg var manden orienteret om løbet, og at alle relevante tilladelser er indhentet efter reglerne.