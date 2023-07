Vognmand, der læssede kartofler af på motorvejen, på fri fod igen

René Spang Jørgensen er sigtet for at have bragt andres liv i fare og vanvidskørsel, og netop det er han fortørnet over.

- Jeg havde to hjælpere med i to personbiler, der bremsede trafikken op, så det gik meget langsomt på motorvejen, inden jeg læssede kartoflerne af, så der var overhovedet ingen fare for nogen, der var ikke nogen, der brasede ind i kartoflerne med 130 kilometer i timen, siger han i dag.

Politiet har oplyst, at de regner med at efterforskningen er slut til august i år, men advokat Troels Maglegaard regner med, at det vil tage adskillige måneder, før sagen kommer for retten.