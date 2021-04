Vognmand sigtet for vold: Slog udenlandsk chauffør med jernstang

Et opgør om tyveri af brændstof fra lastvogne førte lørdag middag til et voldsomt opgør på en rasteplads på Ammitsbølvej ved Egtved.

Angiveligt var danske vognmænd mødt op på pladsen, fordi de var vrede over udenlandske kollegers tyveri af diesel fra andre lastvogne.

Et kvindeligt vidne så optrinnet og ringede til politiet.

Betjentene har anholdt og sigtet tre personer. To rumænske chauffører sigtes for tyveri af diesel. Derudover sigtes en dansk vognmand for at have overfaldet den ene af rumænerne med en jernstang.

- Vidnet ringede til os, fordi hun havde set nogle personer smadre ruden på en lastbil, hvilket hun syntes var mærkeligt, fortæller John Skjødt, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Dieseltyveriet skulle ifølge politiets oplysninger have fundet sted i sidste weekend.

- En 43-årig vognmand tog sagen i egen hånd, og i den forbindelse fik en udenlandsk chauffør tæsk, det foregik formentlig med jernstang, fortæller vagtchefen.

Den danske vognmand er sigtet for vold mod den ene af de udenlandske chauffører, en 29-årig rumæner, som skulle have fået slag over skinnebenet. De to udenlandske chauffører er desuden sigtet for dieseltyveri.

Alle tre mænd kræves fængslet ved et retsmøde i Kolding søndag kl. 11.00.



Hvordan de tre stiller sig til sigtelsen, er det ikke muligt at få oplyst søndag formiddag.

Sagen skal nu efterforskes nærmere. Det gælder også formodningen om eventuelt organiseret tyveri af diesel. Politiet vil blandt andet undersøge, om der er sket tyveri ved hjælp af diskrete pumperedskaber.