Voldepisode ved Byparken i Vejle mandag aften

Sydøstjyllands Politi fortæller Vejle Amts Folkeblad, at afspærringen mandag aften skyldtes en voldsepisode mellem to mænd.

Tirsdag formiddag kunne vicepolitiinspektør, Stig Simonsen, oplyse Vejle Amts Folkeblad om, at en 34-årig mand blev anholdt og sigtet for vold mod en 30-årig mand fra Vejle.

- Det er to personer, der har relation til hinanden. Det er ikke gået ud over nogen tilfældig person, siger Stig Simonsen til Vejle Amts Folkeblad.

Stig Simonsen fortæller, at den 34-årige påførte den 30-årige overfladiske skader med en lommekniv med kort bladlængde. Derudover fortæller han, at den 34-årige blev løsladt mandag aften, og at den forurettede ikke havde behov for at blive behandlet på skadestuen.