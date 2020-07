Voldsom brand på landejendom i Bredsten

Sydøstjyllands Politi fik lørdag klokken 14.48 melding om en brand på en nedlagt landejendom på Jellingvej i Bredsten.

- Vi mistænker, at branden er antændt i et tilhørende tømrerværksted, hvor vi nu er ved at undersøge, om noget kan være kommet ind i et udsugningsanlæg og dermed have forårsaget branden, forklarer vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jørgen Lindhardt.

Beboerne på ejendommen nåede ud og kom aldrig i fare. Heller ingen dyr kom til skade.

Slukningsarbejdet er afsluttet, men ilden nåede at gøre skade på tre af gårdens længer.

Foto: Local Eyes

