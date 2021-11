Vrede borgere inviterer til borgermøde i Sandvad: Vi kræver svar

Nu vil borgerne i Sandvad have klar besked om, hvilke beboere, som snart flytter ind på asylcenteret i Sandvad.



Derfor er både minister, borgmester og politiet blevet bedt om at dukke op til et borgermøde om situationen på asylcenteret på fredag.

Borgerne har søgt svar hos både Røde Kors og Udlændingestyrelsen, men ingen af parterne har givet borgerne klar besked om, hvem der i den nærmeste fremtid skal bo på Sandvad Centret.



Derfor har formanden for Sandvad beboerforening, Kirsten Paugan, og formanden for Hovedkær Lokalråd, Lars Munkholm Lindholm, på vegne af borgere i og omkring lokalsamfundet nu hasteindkaldt til et borgermøde, så borgerne i Sandvad endeligt kan få et entydigt svar på hvilke borgere, der snart flytter ind samt belysning af sagens omfang.