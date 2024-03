Zebraføl måtte aflives

Det oplyser Givskud Zoo på deres hjemmeside.

- Det er simpelthen så ærgerligt, og vi er virkelig kede af det, siger biolog og kurator, Kim Skalborg Simonsen.



Den lille zebra kom til verden for nogle uger siden og har været længe undervejs. Det var første gang i ni år, at det lykkedes at få et lille zebraføl efter mange forsøg. Derfor er ærgrelsen stor i Givskud Zoo. Men aflivningen var nødvendig.

- Da den skulle lukkes ind fra savannen til stalden for natten, bemærkede dyrepasseren, at føllet haltede kraftigt og kun støttede på tre ben. Så vi undersøgte den, og det viste sig, at den havde fået et brud på det ene ben, som vi desværre ikke kunne gøre noget ved, fortæller Kim Skalborg Simonsen.

Det er ukendt, hvordan føllet brækkede benet.