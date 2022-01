Zoologisk have får nye løveunger

Det skriver Givskud Zoo i en pressemeddelelse.

- Jeg har tilset alle ungerne, og de lader til at have det godt. De har en fin størrelse og tager godt fra af mælk hos deres mødre, siger dyrlæge i Givskud Zoo, Ditte-Mari Sandgreen i pressemeddelelsen.

Alene med mor

Når en gravid hunløve, der færdes i den fri natur, nærmer sig fødslen, søger de væk fra deres flok.

Det samme gør man i Givskud Zoo, for at give løvinden kan føde i ro og mag, og så de nye løveunger kan få en rolig start på livet, sammen med deres mor.

Helt konkret, har man sat en afskærmning op i staldene, som løvemor og løvekillinger kan opholde sig bagved - nærmest som en lille hule.

- Det er tydeligt, at moren er glad for dette, fordi hun derved har styr på, hvor ungerne er, samtidig med, at hun kan holde øje med omgivelserne, siger dyrlægen



Ungerne får først lov til at møde de andre løver i parken, når de bliver lidt større.

Flere løver kan være på vej

Hos Givskud Zoo ser man selvsagt fødslen af de nye løveunger som en glædelig nyhed - og et skridt i den rigtige retning.

Dyreparken ønsker nemlig at opbygge en stor løveflok. Det har den zoologiske have også tidligere haft, men et generationsskifte har betydet, at der lige for tiden ikke er lige så mange løver, som tidligere.

Men det er ikke bare lige ud ad landevejen, når man vil opbygge en stærk løveflok, og derfor er de nye løveunger vigtige for parken.