Hjemmehjælp over telefonen? Diana siger klart ja tak

- Jeg har det med at glemme at tage min medicin, siger hun.

Hendes ansigt fortæller en historie om et liv, der har trukket hårde veksler på helbredet. For tiden er hun ved at komme sig ovenpå et brækket knæ.

Men hun har været igennem det, der var værre, og lige nu er hun bare glad for, at hun selv kan komme ud af sengen og nøjes med at ringe til hjemmeplejen for at fortælle, at hun nu spiser sin morgenmad og sine piller.

For kort tid siden havde hun besøg af hjemmeplejen fire-fem gange i døgnet.

Vil helst klare sig selv

Diana Irene Christensen er tydeligvis en kvinde, der helst vil klare sig selv.

Og på den måde rammer hun lige ned i målgruppen for Vejle Kommunes ambition om at flytte hjemmehjælpen fra borgernes stuer og over på et skærm- eller telefonopkald.