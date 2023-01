I fremtiden får sengen dig ud af sengen - og andre smarte dimser, der letter alderdommen

Hvis pårørende og plejepersonalet gerne vil i kontakt med én uden selv at kunne være der, findes der en elektronisk mellemmand med navnet 'BEAM', som er en såkaldt "telepresence robot".

Det betyder, at man gennem teknologi kan være tilstede et andet sted. Det er der som sådan ikke noget nyt i - forskellen er blot, at robotten kan køre rundt på sine to hjul.

Så den ældre kan have en sådan robot hos sig, og så kan andre køre den rundt hos vedkommende for at komme i kontakt.