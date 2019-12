SF vil bruge overskud fra vildsvinehegn til fejring af grænselandet

Karina Lorentzen (SF) ser gerne, at overskuddet fra vildsvinehegnet blandt andet bliver brugt på at styrke samarbejdet i grænselandet.

Der blev sat 80 millioner kroner af til etablering af vildsvinehegnet. Kun 45 millioner blev brugt.

Nu kommer folketingsmedlem Karina Lorentzen (SF) med forslag til, hvad de overskydende millioner kan bruges på.

Hun mener, at halvdelen af pengene skal bruges til naturprojekter omkring hegnet og til at rette op på hegnets skader. Den anden halvdel skal bruges til at få grænselandet på Unescos verdensarvslisten og til fejringen af genforeningen næste år.

- Når man sætter et hegn op, sætter man ikke kun et hegn op for dyr, man sætter det også op for mennesker. Det skaber nogle udfordringer på hver side af hegnet. Vi i SF synes, at vildsvinehegnet skaber en ny grænse, og det er bare rigtig ærgerligt i et område, hvor man har gjort så meget for at nedbryde barrierer, siger Karina Lorentzen til TV SYD.

S-ordfører ser positivt på forslag

Socialdemokraternes fødevareordfører Anders Kronborg hilser SF´erens forslag velkommen:

- Det er spændende, at der kommer nogen med nogle visionære forslag, siger han.

Anders Kronborg og Karina Lorentzen sidder sammen i Udvalget for Landdistrikter og Øer. Han siger, at han gerne vil tage en snak med udvalgsmakkeren om hendes forslag efter jul.

- Gode kreative ideer vil jeg ikke skyde ned på forhånd, siger Anders Kronborg (S), men påpeger dog også, at der skal en større forsamling til at diskutere sådan et forslag.

Karina Lorentzen venter nu på svar fra fødevareminister Mogens Jensen (S).