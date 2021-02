Hvordan bliver fremtidens ældrepleje? Tre eksperter kommer med deres bud

- Antallet af ældre kommer til at stige mange år frem – det er et grundvilkår i vores samfund. Tilgangen til faget kan vi derimod gøre meget for at forbedre, og her skal der arbejdes meget mere målrettet med de to SOSU-uddannelsers image. Der er bare slet ikke den samme respekt og viden omkring faget. Det er alle fra politikere til fagpersoner og pressen, der skal være med til at ændre det, siger hun og fortsætter:

- Afgangen fra faget – den kan vi måske gøre lidt ved, men ikke vanvittigt meget, når det kommer til dem, der går på pension. Det er naivt at forestille sig, at i takt med at pensionsalderen i samfundet generelt hæves, at så vil social- og sundhedsmedarbejdere også gå senere på pension – fysisk krævende til. Men vi kan gøre noget ved alle dem, der i løbet af både deres uddannelse og i løbet af deres første år på arbejdsmarkedet falder fra og går andre veje. Og her skal der også sættes massivt ind.