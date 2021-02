SOSU-uddannelsen har stigning i Esbjerg

Én blandt mange

Selvom der har været en stigning i både antallet af SOSU-assistener og -hjælpere på 19 procent, så mangler der stadig hænder til at klare opgaverne.

Dog ser formanden for SOSU-skolerne ikke noget problem i, at godt ti procent af de nyuddannede forlader faget igen.

- Det passer fint, at nogle vælger at læse videre. Vi har en forpligtigelse. Erhvervsuddannelse er også med til at løfte opgaven om, at vi skal have sygerplejerske, lærer og pædagoger. fortæller Lisbeth Nørgaard, der er formand for SOSU-skolerne i Danmark.

Det er efter arbejdet som SOSU-assistent på sygehuset i Esbjerg, at hun fik smag for at blive sygeplejerske. Men hun har stadig et varmt hjerte for sit oprindelige fag.

- Hvis man brænder for at hjælpe folk, så giver uddannelsen stor mulighed for det. Det er de små ting, der betyder noget for folk, det finder man ud af på uddannelsen, fortæller Jannie Heuvendick.