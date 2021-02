"Tørrer du ikke bare røv på gamle?": Fem SOSU-studerende fortæller, hvorfor faget er meget mere end fordommene

Han har godt hørt om, at der er mangel på varme hænder, og at dén mangel kun vil stige i fremtiden. Derfor føler han også et ansvar over for den ældre generation.

- Jeg synes, at ældre er så hyggelige at snakke med. Hos den købmand, jeg arbejder ved, kommer der mange ældre, og de er flinke, søde og rare og spørger tit ind til en. Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre det samme for dem.



Men det er ikke den eneste grund til, at han er startet på SOSU-uddannelsen. For med uddannelsen håber han også at være bedre stillet, hvis han engang vil have en anden uddannelse.

- Jeg er begyndt på SOSU-skolen for at videreuddanne mig til noget andet. Den giver andre muligheder, hvis jeg vil ind til politiet eller blive ambulanceredder.