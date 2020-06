Butiksejer i Tønder: - Alfa og omega at grænsen åbner

Vores genåbning I en række indslag og artikler under titlen 'Vores genåbning' følger TV SYD fire personer og deres vej tilbage til en normal hverdag i en tid, hvor flere og flere dele af samfundet åbner oven på coronakrisen. Udover indslag i TV SYDs nyhedsudsendelser, kan du også læse de fire personers historier her på TVSYD.dk

Siden coronakrisen brød ud har gågaden i Tønder ligget øde hen.

Og det har man mærket hos isenkram-butikken Iversen & Søn, der har ligget i Tønder siden 1956, hvor Hans Iversen startede butikken.

Nu er det hans søn, Peter Iversen, der står bag disken, hvis man kommer for at købe en gryde eller et piskeris.

Men det er der ikke særligt mange, der gør lige for tiden. Størstedelen af omsætningen kommer nemlig fra turister, men dem er der ikke mange af. Faktisk er totredjedele af omsætningen i Peter Iversens butik forsvundet i denne periode.

Derfor venter Peter Iversen også bare på, at der snart kommer turister og lægger penge i hans butik.

- Dagturisterne, som udgør en væsentlig del af vores omsætning, dem mangler vi. Det er alfa og omega, at grænserne åbner, siger Peter Iversen til TV SYD.

Siden midten af marts har Peter Iversen stået alene i butikken, mens medarbejderne har været sendt hjem. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

De første fem dage, efter Mette Frederiksen lukkede store dele af samfundet, havde Peter Iversen ekspedienter i butikken. Men dem sendte han hjem på lønkompensation, og siden har han selv stået i butikken, selvom der ikke har været meget at lave.

Vi har ikke råd til at tabe noget på gulvet. Peter Iversen, indehaver, Iversen & Søn

I butikkens levetid har Peter eller hans far ikke stået over for en lignende krise. Men Peter Iversen vil ikke være blåøjet og tro, at kunderne snart vælter ind i butikken.

- Man må ikke forvente, at folk bare myldrer ud, som de gjorde før. Det kommer til at tage noget tid. Nogle er mere trygge ved situationen end andre. Der er stadig nogen, der er bange eller skeptiske over for, hvad det er for nogle regler, der flyver gennem luften. Det kommer til at tage lidt tid, forudser Peter Iversen.

Alligevel kan det kun gå for langsomt, før der igen kommer gang i omsætningen.

- Jo før vi kommer i gang igen, jo nemmere vil det være at opretholde den aktivitet og det, som Tønder gerne skulle udstråle. Det er altafgørende, siger den butiksdrivende fra Tønder til TV SYD.

Som butiksdrivende i det grænsenære område ved Peter Iversen, hvor vigtige båndene over grænsen er. Men han føler ikke, at alle deler dén forståelse.

- Jeg har ikke altid indtryk af, at man helt ved, hvor stærke bånd der ligger i et grænseland. Både familie- og handelsmæssigt. Vi har simpelthen brug for hinanden, slår Peter Iversen fast.

Selvom optimismen nogle dage er større end andre, så ser Peter Iversen alligevel dog et lyspunkt i mørket.

- Jeg ser lyst på det, for det bliver man nødt til. Du kan også godt spørge mig i morgen, og så er alt ad helvede til. Men langt hen ad vejen, så skal vi nok få styr på det, siger Peter Iversen.

