Gensyn med afstand: Lauras genåbning handler om at ses med familie og venner

Laura Svangård tæller sine skridt på havnefronten i Vejle, hvor hun skal mødes med sin veninde, Kamilla Bang.

Hun holder stadig standhaftigt to meters afstand - også selvom gensynsglæden er lige så stor som trangen til at give veninden Kamilla et kram.

Laura Svangård er én af de fire personer, som TV SYD følger i deres vej tilbage til en normal hverdag.

Selvom Laura Svangård lider af svær, atypisk astma, og derfor er i risikogruppen, så har hun nu brug for at genoptage sit sociale liv - det er en del af hendes personlige genåbning.

- Det er rigtigt dejligt at snakke sammen ansigt til ansigt. Det er stadig lidt mærkeligt, at man ikke kan være sammen tæt og give hinanden en krammer, siger Laura Svangård.

Men hun tager ingen chancer, for hvis hun pådrager sig coronavirus, så frygter hun, at det vil blive fatalt. Alligevel er hun klar over risikoen ved at genoptage sit sociale liv.

- Det er en smittefare, og det er en chance, som jeg tager. Men man kan også sige, at smitterisikoen er så lav som overhovedet muligt, fordi vi tager vores forholdsregler, siger Laura Svangård.

I mere end tre måneder har hun levet et mere eller mindre isoleret liv. De første fem uger af isolationen - som hendes læge anbefalede hende - foregik uden nogen som helst menneskelig kontakt. Når hun så sin familie og kæreste, var det med en rude imellem dem. Maden fik Laura Svangård leveret, og den blev sprittet af, lige så snart hun modtog den.

Det har været en kamp, som hun har skullet tage alene. Og det har været helt vildt svært at være pårørende til og stå på sidelinjen og acceptere. Kamilla Bang, veninde til Laura Svangård

Kamilla Bang er veninde til Laura Svangård. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Laura Svangårds veninde kan godt sætte sig ind i, hvordan Laura har det

- Jeg har det virkelig svært i det her. Og føler mig meget alene og ensom. Men så siger min mor: "Ja, men så prøv lige at tænke på hvordan Laura har det", og det sætter bare det hele i perspektiv, siger Lauras veninde, Kamilla Bang.

Uddannelsesplaner afhænger af corona

Laura Svangård er uddannet personlig træner, hvor hun hjælper folk med fysisk træning. En uddannelse der førte til, at hun fik arbejde i DGI Huset i Vejle. Men på grund af sygemeldingen i forbindelse med isolationen kunne hun ikke passe dét arbejde.

Nu er folk begyndt at spørge hende, hvad der nu skal ske. Men lige som Laura Svangård ikke ved, hvordan coronaen udvikler sig, kender hun heller ikke svaret på dét spørgsmål.

Og det er netop problemet, at Laura ikke ved, om coronaen forsvinder, eller om der bliver fundet en vaccine eller en behandling. For det er det, der er det springende punkt for Laura.

Hun vil nemlig gerne i gang med en uddannelse i ernæring og sundhed - men kun hvis coronaen tillader det.

Hvis jeg gerne vil studere, er det så sikkert nok at tage på studiet til september? Laura Svangård

Men det vil hun ikke tænke på lige nu. I første omgang handler hendes personlige genåbning nemlig blot om at få genetableret sit sociale liv.

- Det vigtigste for mig lige nu er at skabe mig et liv igen med min familie og mine venner. Så må jeg tage studie og arbejde, når jeg er klar til det. Men jeg håber da selvfølgelig, at jeg snart kan være fysisk igen. Nu har min mor snart fødselsdag, og det ville da være rart at kunne give en krammer der, siger Laura Svangård.