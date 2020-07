Lungesyge Laura har fundet en alternativ metode til at kramme sin mor

Hvad gør man, når man gerne vil give sin mor en krammer på hendes fødselsdag, men man samtidig lider af en kronisk lungesygdom, der gør, at man skal holde afstand for at undgå coronasmitte?

Man ifører sig et oppusteligt dinosaur-kostume, der skærmer mod potentiel smitte.

Det var i hvert fald det, som 20-årige Laura Svangård fra Vejle gjorde, da hun ville overraske sin mor med et kram på hendes fødselsdag.

- Det fungerede jo ret godt. For der var ikke nogen smitterisiko ved det, siger Laura Svangård.

Indtil da havde de ikke haft fysisk kontakt i mere end tre måneder.

Laura Svangård lider nemlig af en svær og atypisk form for astma, der placerer hende i risikogruppen. Derfor har hun under coronakrisen holdt sig isoleret.

Men medens samfundet er begyndt at genåbne, har Laura Svangård også genoptaget kontakten med familie og venner - dog med stor påpasselighed.

Derfor var det også med stor glæde, at Laura Svangård fik ønsket om at give sin mor et kram på hendes fødselsdag opfyldt.

Krammeren i dinosaur-kostumet var Lauras fødselsdagsgave til sin mor. Foto: Privatfoto

Og glæden var gengældt.

- Mor græd lidt. Det gjorde jeg også. Vi græd allesammen, siger Laura, mens hun griner.

Hun er en af de fire personer, som TV SYD følger på deres vej tilbage til hverdagen oven på coronakrisen.

Idéen kom fra Facebook

Idéen til at bruge et kostume som barriere fik Laura Svangård fra en video, som en veninde havde sendt til hende over Facebook.

Videoen viser en bedstemor fra USA, der har iført sig et enhjørning-kostume, som kan beskytte hende mod potentiel smitte, når hun krammer sine børnebørn.