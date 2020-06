Vores genåbning: TV SYD følger fire syd- og sønderjyders vej tilbage til hverdagen

Vores genåbning I en række indslag og artikler under titlen 'Vores genåbning' følger TV SYD fire personer og deres vej tilbage til en normal hverdag i en tid, hvor flere og flere dele af samfundet åbner oven på coronakrisen. Udover indslag i TV SYDs nyhedsudsendelser, kan du også læse de fire personers historier her på TVSYD.dk

Siden 11. marts har store dele af samfundet været lukket for at forhindre spredningen af coronavirus.

Men i løbet af den sidste måned har flere og flere ting fået lov til at åbne. Men hvordan tackler man genåbningen og vejen tilbage til en normal hverdag? Det har TV SYD sat sig for at undersøge.

I en række indslag og artikler under titlen 'Vores genåbning' følger TV SYD fire personers vej tilbage til hverdagen.

Mød de fire personer her.

Laura Svangård - Lungesyg

Selv om samfundet er begyndt at genåbne, så må 20-årige Laura Svangård fra Vejle stadig være meget påpasselig og tage sine forholdsregler.

Hun lider af svær, atypisk form for astma, og ifølge hende handler genåbningen om at overleve. Hvis hun bliver syg med covid-19, kan det blive fatalt for Laura.

Derfor har hun også været gået i selvvalgt isolation i tre måneder, men nu er hun begyndt at gå ture udenfor med god afstand og med mundbind.

TV SYD følger Laura Svangård på hendes vej tilbage til - det, der måske bliver - en normal hverdag.

Laura Svangård har nedsat lungefunktion på grund af en svær og atypisk form for astma. Foto: Tais Tullin, TV SYD

Peter Iversen - Butiksejer

Peter Iversen ejer isenkram-butikken Iversen & Søn i Tønder, der har eksisteret siden 1956, hvor hans far, Hans Iversen, grundlagde butikken. Siden store dele af samfundet lukkede ned, har Peter Iversen mistet totredjedele af omsætningen.

Det skyldes blandt andet grænselukningen, da en stor del af Peter Iversens kunder er turister.

Af samme grund er Peter Iversen spændt på, hvordan det kommer til at påvirke hans forretning, når grænsen til Tyskland åbner.

Peter Iversen ejer butikken Iversen & Søn i Tønder. Det var hans far, Hans Iversen, der startede butikken i 1956. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Nanna Biltoft Qvick - Skoleelev

Nanna Biltoft Qvick går i 9. klasse på Fortunaskolen i Bramming. Som så mange andre er hun også blevet påvirket af nedlukningen, for i mere end to og en halv måned har hun været væk fra skolen.

Hun står over for en af de store overgange i livet - nemlig overgangen fra grundskole til en ungdomsuddannelse.

Men hvordan har det påvirket skoleelever som hende at være væk fra skolen så længe, lige inden hun skal videre i uddannelsessystemet? Efter sommerferien starter hun på Esbjerg Gymnasium, og TV SYD følger hende de sidste dage i folkeskolen.

Nanna Biltoft Qvick står foran en stor overgang - nemlig overgangen fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Foto: Privatfoto

Doris Ellegaard - Pensionist

Doris Ellegaard er pensionist og bor i Esbjerg. På trods af, at hun har rundet de 90 år, sidder Doris sjældent stille. Hun nyder at tage ind og høre de unge talenter på Musikkonservatoriet og i det hele taget gøre brug af kulturlivet i Esbjerg. Når Doris Ellegaard kan komme til det, drikker hun kaffe eller strikker med veninderne, og så nyder hun at komme på visit hos familien på Falster.

Men siden coronakrisen brød ud, er Doris Ellegaards sociale liv sat på pause. Derfor håber hun på, at hun snart kan genoptage sin aktive tilværelse igen og få livskvaliteten tilbage.

Hvordan påvirker det egentlig bedste- og oldeforældre at være afkoblet fra besøg og hverdagens gøremål? TV SYD følger Doris Ellegaards nye hverdag.

Siden coronakrisen brød ud, er det sociale liv for 90-årige Doris Ellegaard sat på pause. Hun håber, at hun snart kan komme til at se familien igen og tage på udflugter i Esbjergs kulturliv. Foto: TV SYD