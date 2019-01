Det skal ikke lugte i Esbjerg – igen

Et flertal i Esbjergs byråd har sagt nej til et biogasanlæg. Ekspert i omdømme mener, at frygten for igen at blive kendt som en lugtende by kan have spillet en rolle.

Det er et klogt træk, Esbjerg Byråd gjorde i dag, da de takkede nej til biogasanlægget. Det mener brandingeksperten Nikolaj Stagis. I hvert fald hvis byens ry som en lugtende by ikke skal genopstå.

- Det, der også er på spil, er Esbjergs brand, og hvad man er kendt for, og frygten for igen at blive kendt som den der stinkende by ovre vest på, forklarer Nikolaj Stagis.

Esbjergs nye strategi om at ryste det gamle fiske-ry af sig og sætte sig i folks bevidsthed som en dynamisk stor by blandt andet med mange kulturtilbud, ville derfor risikeres, hvis energiselskabet Ørsteds planer om biogasanlægget blev en realitet.

Hvis man har en forhistorie om at have lugtet af fisk i mange år, er næsten det værste, man kan forestille sig at gøre i nælderne og risikere, at der lugter af rådne æg lige pludselig. Nikolaj Stagis, direktør, Brandbureauet Stagis A/S, København

Efter nærmere sagsbehandling i byrådet og med 2.728 underskrifter fra borgerne blev det afgjort, at faren for lugtgener er for stor.

- Risikoen ved at placere et biogasanlæg på det her sted er for stort. Der er med den her type biogasanlæg, er det nogle lugtgener, der er ret voldsomme, når de opstår, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) til TV SYD.

Og det var Socialdemokratiets byrådsmedlemmer enige i:

- Skal vi sige hvis og når, der skulle komme lugt fra, så er det jo en 30.000 borgere, der ligger bagved her og vindretningen kommer fra vest, siger et af byrådsmedlemmerne Søren Heide Lambertsen (S).

Læs også 2.728 esbjergensere imod planer om biogasanlæg

Frygt for lugt om igen

I Kalundborg, hvor et lignende biogasanlæg allerede er sat op, beskriver borgerne lugten som rådne æg. Lige nøjagtig denne sammenligning bruger Nikolaj Stagis overfor Esbjergs fiske-ry:

- Hvis man har en forhistorie om at have lugtet af fisk i mange år, er næsten det værste, man kan forestille sig at gøre i nælderne og risikere, at der lugter af rådne æg lige pludselig, så det vil selvfølgelig være et fejltrin af dimensioner, mener brandingeksperten.

V og S kender ryet

Læs også Biogas-anlæg er borte med blæsten

Både borgmesteren og S-byrådsmedlemmet er godt bekendte med tiden som fiskelugtende by for mere end 30 år siden, men fortiden hænger ved. Søren Heide Lambertsen (S) siger også til TV SYD, at de ikke vil risikere at få sådan et ry igen:

- Vi har jo i mange år sloges med, at der lugter af fisk her, selvom det er mange år siden, at der blev landet en fisk her. Skulle vi så til at ende i en situation, hvor en stor del af Esbjerg skulle være indhyllet af en anden lugt, der skulle være ligeså slem, hvis ikke værre, den risiko vil vi ikke være med til.

Venstre og Socialdemokratiets beslutning betyder, at sagsbehandlingen om det planlagte biogasanlæg er stoppet helt.