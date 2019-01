Mens du sov, skiftede månen farve - bag skyerne

Efter et kvarters måneformørkelse kom skyerne, men der er stadig mulighed for at få et glimt af det usædvanlige fænomen på himlen.

Mens du sov, var en håndfuld mennesker samlet i museet Gram Lergrav, der har holdt ekstraordinært åbent siden klokken 4.30. Årsagen var fænomenet blodmåne, som gæster på museet kunne opleve gennem teleskop og håndkikkerter. Og det begyndte godt. Det første kvarter kunne de fremmødte se, hvordan månen kom ind og rørte jordens skygge, og en større del af skyggen blev dækket. Men så ville vejret ikke lege med mere, og det hele blev dækket af skyer, fortæller museumsformidler Lars Petersen. - Det er alligevel fascinerende, at man kan se, at noget udvikler sig. Men det er da ærgerligt med skyerne – og nu også sneen, siger han til TV SYD tidligt mandag morgen. Vestjyderne har størst chance for at se noget Han har dog ikke givet op og tror på, at han og gæsterne kan få endnu et lille glimt af fænomenet, der kulminerede klokken 6.12. Først klokken 7.51 er månen nemlig oplyst på normal vis igen. - Vi håber på, at det når at klare op, så vi kan få det sidste med. Jeg tror det, for fronten er på vej til at trække igennem, siger han. Vil du også opleve blodmånen, kan det lade sig gøre uden kikkert eller andet udstyr. Du skal gå udenfor og stille dig et sted med godt udsyn mod vest, så du kan se langt ud i horisonten, fortæller Lars Petersen. Der er dog størst chance for at se noget på vestkysten. SEND OS DINE BILLEDER AF BLODMÅNEN Hvis du tager billeder af blodmånen, vil vi meget gerne se dem. Og måske vise dem her på tvsyd.dk eller i fjernsynet. Send os dine billeder på: tvsyd@tvsyd.dk Den totale måneformørkelse kaldes blodmåne, fordi månen i et kort tidsrum vil se kobberfarvet eller endda mørkerød ud. Det skyldes, at en større og større del af den dækkes af jordens skygge. Den seneste blodmåne kunne ses i Danmark i juli sidste år, og der går seks år, før det sker igen. Næste gang der er blodmåne er i september 2025.