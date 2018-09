Hun er 54 år, men ligner en på 40, hvis hun selv skal sige det.

Og det skal hun, for hun er bedøvende ligeglad med, hvad andre tænker om hende. Lilian gør, hvad der passer hende.

Derfor rører det hende heller ikke, at hendes børn måske nok mener, at det er en anelse for meget, at hun har pyntet sit hjem med en sparegris med et dødningehoved og en lampe, der er formet som et – for bare at nævne et par eksempler.

- De er lidt flove over mig. Men det er jeg sådan set ligeglad med, siger Lilian, der ikke kan lade være med at grine, når hun fortæller om sin noget specielle samling.

Hun kan ikke sætte fingeren på, hvorfor, men hun har været optaget af dødningehoveder i mange år. Og hjemmet er ikke det eneste, der afslører den interesse.

På Harley’en sidder et dødningehoved af jern, bilen har både et på køleren og over rattet, ligesom Lilian ikke tøver et sekund, før hun tager sin jakke med kranier på.

Faktisk er hun så glad for skulls, som det hedder på engelsk, at hun har fået et foreviget på sin krop i form af en tatovering.

- Mine kolleger synes, den er flot, siger hun.