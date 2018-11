Krigen gav mig traumer, men jeg sagde nej til hjælp

Nede i kælderen har Hossein og hans kollega også unge mænd i jobprøvning.

- Vi fungerer nærmest som pædagoger og psykologer for unge mænd, som aldrig har arbejdet før, og som har været på vildspor. Vi snakker med dem, og vi finder ud af, om de er bedst med hænderne eller med computeren, siger Hossein.

Han vil gerne lære dem at have overblik og tage ansvar.

- Pludselig går det den rigtige vej for dem, og vi har tålmodighed med dem. De skal have en chance, og det er fantastisk at få dem til at blomstre.