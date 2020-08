For fem år siden købte Torben Klovborg og hans kone Marianna den gamle kro i Billund og moderniserede den for otte millioner kroner. På fronten hængte de et stort oplyst skilt med navnet ’Refborg’ og et våbenskjold. Før det arbejdede han i 23 år på flere af Billunds andre hoteller.

Men efter nedlukningen måtte Torben sende alle ansatte hjem på hjælpepakke, imens lyset fra hotellet faldt på en tom parkeringsplads foran.

- Det var forfærdeligt. Jeg kommer aldrig til at glemme den dag, hvor vores rengøringspiger kom ned fra værelserne på første sal og vi måtte sende dem hjem. De endte med at trøste os, fordi både min kone og jeg græd, fortæller Torben.

Torben Klovborg har arbejdet i hotelbranchen i årevis, men hele familien arbejder på hotellet i Billund.

I ugerne efter plagede nætterne ham, og han sov dårligt.

- Jeg vendte og drejede mig og spekulerede. Jeg var jo i princippet ude at spille hasard med familiens penge, fortæller Torben Klovborg, som ofte stod op samtidig med Marianna klokken 05.30. Det plejede han ellers ikke at gøre.

I begyndelsen forsøgte Torben at handle sig aktivt ud af krisen. Det var hans måde at håndtere det på. Han arrangerede forskellige arrangementer til fordel for borgerne i Billund Kommune. For nogle måneder siden afholdte han drive-in-biograf, og i slutningen af april stablede han et indsamlingsshow på benene til fordel for byens specialforretninger.

Men det var ikke nok til at tilfredsstille den arbejdsomme Torben Klovborg. Han ville i gang med at gøre det, som han var bedst til, at drive hotel.

Men ugerne gik. Marts blev til maj. Ordrebogen var tom. Danmark var stadig lukket.

Nogle gange gik Torben rastløst rundt med en smøg i hånden foran hotellet, der lignede et gråt og tomt spøgelseshus midt i byen.

Torben Klovborgs to døtre Lærke (tv) og Laura arbejder også på hotellet. De kunne se deres fars fortvivlelse vokse dag for dag. Foto: TV SYD

- Vi kendte ikke konsekvenserne af nedlukningen. Det var skrækkeligt. Uvisheden var værre end coronaen, siger Torben Klovborg.

Han frygtede nu for alvor for sine ansatte. Han ville være ked af at skulle opsige dem. De var blevet som en del af familien de sidste fem år. Men maskinen som familien levede af, kørte nu for alvor på sine sidste dampe.