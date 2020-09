Da Jonas mistede sin far, forstod han, hvad han skulle med sit liv

Jonas’ far havde kræft i maven og blev alvorligt syg i august sidste år. Da lægerne havde fortalt familien, at de ikke længere kunne gøre noget, havde faren et ønske til Jonas.

- Han spurgte, om jeg ville lave kistepynten til begravelsen. Jeg var slet ikke i tvivl og sagde ja med det samme, siger Jonas.

Familien havde et stærkt sammenhold og støttede hinanden, så det var indlysende for Jonas, at han skulle lave den store buket, som skulle ligge på kisten under begravelsen.

Jonas' mål med kistepynten var, at den skulle afspejle familiens have med vilde blomster. Foto: Privat

- Det betød meget for mig, at han ville have mig til at lave den. Men det var også vigtigt for mig, at alle i familien skulle kunne lide den, siger Jonas og tilføjer:

- Jeg tror også, at han spurgte mig, fordi han vidste, at jeg elsker blomster.

Derpå byggede Jonas en enorm kistepynt. Der var blomster fra haven og butikker. Der var mange farver og højt græs, som bølgede ned ad siderne på kisten. Ifølge Jonas havde graveren aldrig set noget lignende.

- Det var vildt og natur. Det var min far i en stor dekoration.

Jonas troede, at det ville være for hårdt at lave kistepynten, men i stedet opdagede han noget andet.

Det var vigtigt for Jonas, at familien kunne lide kistepynten. Foto: Privat

Det var afslappende og terapeutisk. Det blev en måde at tackle sorgen. Undervejs gik det op for ham, hvad det egentlig var, han lavede.

- Jeg græd lidt og holdt nogle pauser. Så hørte jeg lidt musik for at komme i bedre humør. Men det var en vildt god oplevelse at lave den, og jeg er glad for, at jeg gjorde det, siger han.

Da han var færdig, opdagede han noget mere. Han var stolt af sig selv. Stolt af at kunne gennemføre et så følsomt projekt fra start til slut.

Jonas bor sammen med sin dværgpapegøje Isabella. Foto: TV SYD

Han blev klar over, at han skulle arbejde med blomster. At det var her, hans evner lå.

- Hvis jeg kan lave min fars kistepynt, kan jeg lave hvad som helst, siger Jonas.

Nu drømmer han om at kunne leve af at lave blomster. Den helt store drøm er at lave alle blomsterne til de store danske modeshows.