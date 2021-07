Byen, der engang lugtede, er på vej ind i en stor, grøn fremtid

Off-shoreeksperter vurderer samstemmende overfor TV SYD, at Esbjerg Havn i dag er i position til en hovedrolle som såkaldt off-shore wind hub, efter at EU-Kommissionen i november 2020 udpegede de europæiske farvande som helt centrale for at nå målet om at være klimaneutral i 2050. Til den tid skal 300 millioner europæiske huse have grøn strøm i stikkontakten.



- Esbjerg havn på kanten af Nordsøen kan blive eksemplet til Europa og verden på den grønne omstilling, siger både byens socialdemokratiske folketingsmand, Anders Kronborg, og dens venstreborgmester, Jesper Frost Rasmussen, hver gang, de får lejligheden.

Eksperterne vurderer over for TV SYD, at de to meget vel kan få ret.