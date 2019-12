Stofferne stjal Anne Dittes lillesøster: - Du må ikke fortie det, der ødelagde vores liv

Jo mere Anne Ditte talte om det dårlige miljø og de dårlige venner, hun oplevede sin lillesøster havde fået, des mere trak Stine sig væk, og den egentlige konfrontation tog de to søstre aldrig:

- Man kommer ikke helt ind på folk, hvis man er så tætte, at det er svært at sige sandheden. Man er bange for at blive såret og bange for at såre den anden, forklarer Anne Ditte.

I 2015 flytter Stine til Fredericia med sin nye kæreste. Et forhold, der ikke gjorde noget godt for Stine og det – for Anne Ditte – ukendte stofmisbrug.

- I dag ville jeg ønske, at jeg var taget til Fredericia og havde hevet gardinerne ned og sagt, at nu var det nok.

Misbruget og dets konsekvenser fandt Anne Ditte først ud af i 2017.

Virkeligheden konfronterede fantasien

I 2016 flytter søstrene tilbage til barndomshjemmet i Stouby, efter deres mor dør af kræft. En aften i barndomshjemmet i 2017 sidder Anne Ditte i stuen, da Stine kommer beruset og påvirket hjem. Stine trasker ind ad hoveddøren, forbi stuen og op på 1. sal for at sove.

Næste morgen kommer Stine løbende ned ad trappen. Bleg i ansigtet og med mørke rande under øjnene. Hun græder og råber om hjælp. Hendes pupiller er store, og hun ser ulykkelig ud. Anne Ditte griber om sin lillesøster. Hun kan mærke, at Stine ryster.

Anne Ditte kalder på deres far, og mens han forsøger at berolige Stine, ringer Anne Ditte til psykiatrisk afdeling. Stine bliver indskrevet på akutafdelingen.

- Den dag går det op for mig, hvor slemt det egentlig er, siger Anne Ditte.

Det er ikke første gang, at Stine er indlagt på psykiatrisk afdeling. Det har hun været mange gange. Men det er første gang, at Anne Ditte kender til en indlæggelse.

Ifølge Anne Ditte fortæller lægerne på psykiatrisk afdeling, at Stine har cannabis og kokain i blodet. Det er første gang, Anne Ditte hører om kokain i samme sætning som sin søsters navn.

Dagen efter indlæggelsen fortæller Stine, at hendes kæreste kommer og besøger hende på psykiatrisk afdeling. Hendes kæreste er den amerikanske rapper Eminem.

- Der går det op for os, at hun har mistet forstanden, i hvert fald lige nu. Vi anede ikke levende råd om, hvad vi skulle gøre, husker Anne Ditte.

Lægerne fortæller, at Stine har en skizofrenilignende cannabispsykose. Stine var stofmisbruger og psykisk syg, men det var ikke Stines egen opfattelse.